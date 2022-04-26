В этом году в Кировской области реализуется 48 региональных проектов

Сегодня на заседании правительства области обсудили вопросы, связанные с реализацией региональных проектов в 2021 году и планами на текущий.

По словам председателя правительства Александра Чурина, предусмотренные средства направляются на четко обозначенные цели.

«В приоритете — общественно-значимые результаты, поскольку в центре внимания региональных и национальных проектов жители области, для которых необходимо создавать комфортные условия и возможности для самореализации», — отметил он.

В прошлом году основной объём расходов был направлен на повышение качества дорог, переселение из аварийного жилья, выплаты в связи с рождением и усыновление детей, формирование комфортной городской среды, создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Как отметила и.о. начальника управления проектной деятельности Ольга Бузмакова, только в рамках нацпроекта «Демография» финансовую поддержку получили 30 тыс. семей с детьми на общую сумму 2,5 млрд рублей, медицинские организации получили высокотехнологичное и лечебно-диагностическое медицинское оборудование, в общеобразовательных организациях отремонтирован 21 спортзал и созданы 63 точки роста. В регионе появились новые образовательные центры: опережающей профессиональной подготовки, цифрового образования IT-куб, детский технопарк «Кванториум».

В 2022 году в области реализуются 48 региональных проектов, из которых три новых — связанных с модернизацией первичного звена здравоохранения, развитием системы поддержки инициатив молодежи и капитальным ремонтом общеобразовательных организаций.

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