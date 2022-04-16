В Европейских улочках образовалась лужа, по которой можно плавать на плоту

В Кирове в микрорайоне Европейские улочки образовалась лужа размером с маленький пруд. На новоявленном водоеме играют в опасные игры дети. Об этом рассказала жительница города в группе «Злой кировчанин».

По словам женщины, лужа появилась неподалеку от дома на улице Курской, 28. Сын кировчанки решил поплавать по ней и сделал самодельный плот, на котором и отправился в «вояж». Однако игра чуть было не закончилась трагедией.

На середине лужи мальчик зацепился за корягу и оказался в ловушке. Ребенка спас родственник, которому он сумел позвонить.

— Глубина там по пояс, не меньше… Если бы не было телефона, то боюсь представить, что могло случиться, — пишет женщина.

После ЧП кировчанка обратилась в управляющую компанию с просьбой ликвидировать «пруд». В УК ответили эта территория вне зоны их ответственности.

Теперь женщина интересуется, кто может устранить опасную лужу.

Напомним, что на днях на Курской было ликвидировано подтопление частной территории.

Фото: vk.com/zlo43