В Европейских улочках образовалась лужа, по которой можно плавать на плоту

В Кирове в микрорайоне Европейские улочки образовалась лужа размером с маленький пруд. На новоявленном водоеме играют в опасные игры дети. Об этом рассказала жительница города в группе «Злой кировчанин».
По словам женщины, лужа появилась неподалеку от дома на улице Курской, 28. Сын кировчанки решил поплавать по ней и сделал самодельный плот, на котором и отправился в «вояж». Однако игра чуть было не закончилась трагедией.
На середине лужи мальчик зацепился за корягу и оказался в ловушке. Ребенка спас родственник, которому он сумел позвонить.
— Глубина там по пояс, не меньше… Если бы не было телефона, то боюсь представить, что могло случиться, — пишет женщина.
После ЧП кировчанка обратилась в управляющую компанию с просьбой ликвидировать «пруд». В УК ответили эта территория вне зоны их ответственности.
Теперь женщина интересуется, кто может устранить опасную лужу.
Напомним, что на днях на Курской было ликвидировано подтопление частной территории.
Фото: vk.com/zlo43