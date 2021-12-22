В Фаленках работодателя осудили за трудовую книжку

В Фалёнках привлекли к уголовной ответственности руководителя организации.

Он обвинялся по ст. УК «Неисполнение приговора суда».

Приняв на работу местную жительницу, мужчина не внёс соответствующую запись в её трудовую книжку, не направил сведения в Пенсионный фонд, инспекцию ФНС России, Фонд социального и медицинского страхования и не осуществил необходимые отчисления.

Решение суда, который обязал его сделать это, работодатель проигнорировал. В результате сначала было возбуждено дело об административном правонарушении, а затем и уголовное.

Мужчину оштрафовали, и только тогда он внёс запись в трудовую книжку сотрудницы.