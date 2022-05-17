В Фаленском районе «черного лесоруба» отправили в колонию на год

«Черного лесоруба» из Фаленского района приговорили к лишению свободы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Было установлено, что 41-летний мужчина незаконно рубил деревья в фаленских лесах. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается почти в 600 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание лесоруб будет в колонии общего режима. Также, по всей вероятности, ему придется компенсировать причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что в Санчурском районе арендатор заплатит 1,9 млн рублей за переруб леса.