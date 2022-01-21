В Фаленском районе нашли родственников знаменитого ямальского отшельника

Благодаря журналистам в Кировской области удалось найти родных знаменитого ямальского отшельника Василия Целоусова. Сюжет об этом подготовила ГТРК «Вятка» совместно с ГТРК «Ямал».

Василий Целоусов, известный как дядя Вася, приехал на Север 30 лет назад. Больше половины этого времени он провел отшельников в доме путейщика у железной дороги. Дядю Васю знают туристы, дальнобойщики и охотники, а на дороге установлен указатель к его дому.

Василий родился в Кировской области, однако связь с родными давно потерял. Здесь, в тундре, он смог наладить автономную жизнь в тишине и покое. Мужчине все нравится, и ничего менять он не хочет. При этом отшельником Василий себя не считает – всем необходимым он обеспечен, а его дом находится недалеко от трассы.

Правда, история у этого места особая. Здесь пролегает так называемая «мертвая дорога» — брошенная зона, заключенные которой строили Трансполярную магистраль. После смерти Сталина стройку забросили, а многие строители остались в этих краях навсегда… Но дядя Вася не боится.

— Ко мне приходят ханты, спрашивают, к тебе никто не приходит? Я говорю, а кто ко мне придет? Я их не садил. Пускай боится тот, кто садил.

Дом Василия Целоусова

Возвращаться в родную Кировскую область Василий не планирует. Однако мужчина хотел бы найти своих родных. За помощью он обратился к журналистам.

Мужчина передал СМИ адрес своей сестры Ирины, которая живет в Фаленском районе. Он оказался давно неактуален. Однако найти женщину удалось за несколько часов благодаря районной газете «Сельский маяк».

— Они смогли поговорить по телефону в этот же день, — говорит журналист ГТРК «Вятка» Ольга Чанцева.

Любопытно, что сестра пыталась найти брата, но все ниточки оборвались. К поискам привлекали даже гадалок, но безуспешно. Но Василий нашелся. Сначала Ирина Целоусова не поверила звонку, а потом начала планировать возможный переезд брата на родину.

— Я уже сижу, продумываю, может, купить ему дом. Если он согласится, мы не будем ему навязывать свое общество, мы купим ему домик, — говорит женщина.

Ранее мы писали, что отшельнику из Котельнича нашли жилье и работу.

Фото: скриншот с видео ГТРК «Вятка».