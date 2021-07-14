В Фалёнках горел элеватор

Огромный пожар в несколько этажей был виден из разных точек населённого пункта.

Сегодня днём в посёлке Фалёнки произошло сильное возгорание. На пульт пожарной охраны поступил сигнал от очевидцев. Они сообщали, что полыхает здание элеватора.

Элеватор давно не эксплуатировался. Людей рядом не было. Огонь распространялся с большой скоростью из-за ветра и сильной жары. Местные жители могли из разных точек посёлка наблюдать пламя.

Как прокомментировали в ГУ МЧС России по Кировской области, в тушении было задействовано 23 человека. Они боролись с огнём с помощью 9 единиц техники. Пожар был локализован. Удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в центре Кирова в огне погибли два человека.

Фото: instagram.com/zloykirovchanin