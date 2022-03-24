В феврале сохранились высокие темпы роста кировской промышленности

Вопреки широкомасштабным санкциям, которые недружественные государства ввели против нашей страны, вятская промышленность сохранила высокие темпы прироста выпуска продукции. По сравнению со вторым месяцем 2021 года общий индекс промпроизводства вырос на 5,8%, сообщает Кировстат.

По-прежнему локомотивом экономики Кировской области остаются предприятия обрабатывающего сектора. В феврале 2022 года они увеличили выпуск продукции на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спад выпуска демонстрирует энергетический сектор. Впрочем, сокращение выпуска энергии на 17,3% объясняется естественными причинами. Спад производства тепловой и электрической энергии вызван более высокими температурами, которые характеризовали зимний сезон 2021/2022 года.

Добывающая промышленность, предприятия которой в нашем регионе в основном занимаются общераспространёнными полезными ископаемыми для строительства и дорожного хозяйства, в феврале сохранили высокие темпы роста производства в 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Выпуск этой отрасли даже превзошёл результаты января текущего года, когда статистика зафиксировала почти 40-процентный рост.

Прирост производства по отраслям промышленности в феврале 2022 года, % к февралю 2021 года

По данным Кировстата

В результате за два первых месяца 2022 года промышленность региона увеличила выпуск продукции в натуральном выражении на 7,2%. Как сообщала ранее «Кировская правда», во многом такие высокие результаты были достигнуты за счёт резкого ускорения экспорта продукции предприятий Кировской области в январе 2022 года, когда поставки за рубеж выросли в четыре раза по сравнению с январём 2021 года.

– Безусловно, в марте месяце вятские предприятия встали перед жёсткими вызовами. Они вынуждены перестраивать кооперационные цепочки и искать новые рынки сбыта. Однако, статистические итоги 2021 года и результаты первых двух месяцев 2022-го показывают, что у бизнеса в Кировской области существует достаточный запас прочности,— прокомментировала экономист Надежда Воробьёва.

Эксперт также обратила внимание на то, что почти двукратный рост прибыли не сопровождался заметным увеличением инвестиций в основной капитал и расходов на заработную плату сотрудникам.