В филармонии открылась «Вятская весна»

В XV Международном музыкальном фестивале примут участие не только российские, но и зарубежные исполнители.

«Вятская весна» проводится ежегодно с 2007 года. Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, ставший одним из почетных гостей праздника, за 15 лет статус фестиваля значительно вырос. Вырос и интерес к фестивалю со стороны зарубежных участников.

В этом году кировчан ждут концерты японских, французских и даже колумбийских музыкантов. Также на вятской сцене выступят коллективы из обеих столиц, Перми, Екатеринбурга, Калуги и Нижнего Новгорода. Традиционно представят свое творчество и артисты филармонии.

15 лет – хоть и небольшой, но юбилей. И юбилейная «Вятская весна» является одним из главных культурных событий области, заметил директор филармонии Александр Гаврилин.

— «Вятская весна» появилась как цикл концертов и за годы своего существования подарила зрителям множество удивительных встреч с творчеством известных артистов. Сохраняя традиции, фестиваль не пренебрегает и новинками, открывая кировчанам имена новых талантов и представляя творчество современных композиторов, — сказал он.

«Вятская весна» продлится до 29 апреля. За это время кировчане и гости города смогут посетить 15 концертов, на которых будет звучать музыка разных направлений. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм.