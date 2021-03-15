В филиале «КЧХК» прошла обзорная экскурсия на новое производство нитрата кальция

Г. Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия – 15 марта 2021 года. В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запустили новую установку по производству нитрата кальция. Ее строительство было завершено в конце 2020 года, и уже в феврале она выпустила первые гранулы удобрения. На знакомство с новым производством были приглашены представители региональных телевизионных СМИ.

Для них провели краткую экскурсию – гости увидели этапы фасовки и погрузки готовой продукции, а также посетили новую лабораторию, где специалисты будут проводить проверку качества нитрата кальция. В действующей лаборатории журналистам продемонстрировали физические и химические свойства продукта.

Производство нитрата кальция в филиале «КЧХК» осуществляется с 2013 года. Вторая очередь была запущена в 2016 году.

– Производство нитрата кальция на заводе расширяется. Строительство новой очереди – это крупнейший инвестиционный проект последних лет. Общий объем его финансирования составил 1,4 млрд рублей. Установка уже выпускает готовую продукцию. Она даст прибавку в производстве нитрата кальция в объеме до 93 тысяч тонн в год, – рассказал Александр Гусев, заместитель директора филиала «КЧХК» по развитию.

Сейчас на предприятии налажен выпуск различных марок нитрата кальция. Продукт пользуется спросом в агросекторе, нефтяной и строительной отраслях. В отличии от нитрата кальция производства других мировых компаний он не содержит воду, в его составе не более 1% селитры. Также нитрат кальция кирово-чепецкого производства не слеживается несмотря на то, что антислеживатель в его составе отсутствует.

– Строительство нового производства – это всегда хорошая новость, в первую очередь, для нас, как для компании-производителя. Растущий спрос на продукцию подтверждает ее качество и уже утвердившийся авторитет на российском и мировом рынках. Также расширение производства создает дополнительные рабочие места – почти 90 новых вакансий. Это положительно для экономики города и региона в целом, – подчеркнул Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК».

Также Анатолий Шаблинский кратко осветил итоги работы предприятия за 2020 год и поделился планами по развитию завода.