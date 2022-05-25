В филиале «КЧХК» впервые выбрали лучших наставников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди наставников.

Конкурс направлен на повышение престижа и статуса наставничества на предприятии, а также призван выявить и поощрить талантливых наставников, готовых делиться своими знаниями, навыками и опытом с молодыми специалистами.

Роман Северюхин, председатель совета наставников филиала «КЧХК»:

«Наши наставники регулярно участвуют в региональных соревнованиях. Первые и призовые места с конкурса лучших наставников специалисты завода привозят уже несколько лет подряд. А это значит у нас работают настоящие профессионалы своего дела. В этом году мы впервые решили провести и внутренний конкурс. Это хорошая возможность проверить свои знания и умения в наставничестве, а главное наметить планы для дальнейшего развития».

Конкурс состоял из нескольких этапов. В творческой визитке участники представили презентации на тему «Я – наставник», в которых рассказали о важности своей профессии, личном опыте работы в системе наставничества, о своих приемах и инструментах, используемых при работе с молодыми сотрудниками. В теоретической части конкурсанты ответили на вопросы, затрагивающие знания положения о наставничестве, ключевых правилах безопасности, истории и деятельности завода, основных производствах. Основным этапом стала практика, она проходила в форме деловой игры. Участники на своих рабочих местах должны были продемонстрировать процесс обучения молодого работника профессиональным навыкам и объяснить одну из предложенных тем.

По итогам конкурса первое место занял электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 31 Александр Квач, второе место у техника-химика производственной лаборатории Надежды Ходыревой, третье у аппаратчика нейтрализации цеха 54 Родиона Ивакина.