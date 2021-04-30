В фильме «Девятаев» снялся внук кировчанина

29 апреля в России состоялась премьера фильма «Девятаев» про советского летчика, который попал в немецкий плен, но смог избежать участи пленника, совершив самый дерзкий побег в военной истории. Песню для фильма на русском языке записал лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн.

А главную детскую роль в фильме сыграл, как это принято говорить, «человек, связанный с Кировской областью». Это 7-летний внук заместителя директора Вятской филармонии Петр Затолочный. В фильме он играет сына летчика Девятаева.

— Для заместителя директора Вятской филармонии Игоря Затолочного — это особый повод для гордости, — говорится в группе филармонии.

Петр Затолочный с сыном летчика Михаила Девятаева

О Петре Затолочном россияне узнали гораздо раньше. В марте мальчик выступил на шоу «Голос. Дети» на Первом канале, восхитив слушателей и членов жюри. К Петру повернулись сразу двое исполнителей – Егор Крид и Баста. Мальчик выбрал команду Крида.