В финале Кубка области по футболу сыграют «Динамо» и «Факел»

Стали известны участники финального матча Кубка Кировской области по футболу.

В нём встретятся кировские «Динамо» и «Факел».

В полуфинале динамовцы со счетом 3:1 победили «Машиностроитель», причём у проигравших были претензии к судейству — в части назначения пенальти.

«Факел» в дополнительное время оказался сильнее «Вектора» — 2:1. Из-за двух удалений победители завершали матч вдевятером.

Как правило, финал Кубка проводится в День физкультурника. Но на сегодняшний день дата и стадион не известны.

Фото vk.com/fcfakelkirov