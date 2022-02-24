В финале регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ» одержали победу сборные города Слободского и Оричевского района

22 февраля в спорткомплексе «Красный якорь» города Слободского завершились финальные игры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который проходит при поддержке компании «Т Плюс». За право называться лучшей командой Кировской области боролись юноши и девушки из Кирса, Слободского, Оричей, Котельнича, Кирова и Кирово-Чепецка.

В пятницу команды сошлись друг с другом в финальном поединке. Победителей и призеров соревнований поздравил директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев:

«В прошлом году мы принимали в Кирове суперфинал «КЭС-БАСКЕТ» под девизом: Мы мечтали, и у нас получилось! И чепецкие ребята стали лучшей командой страны. Я желаю вам всем мечтать, и чтобы все ваши мечты становились реальностью!»

Чемпионом среди юношей стала команда из Оричевского района, одержав убедительную победу над сборной Ленинского района города Кирова. Третье место в борьбе с командой города Слободского одержали баскетболисты из Кирово-Чепецка. Нешуточная борьба развернулась и у девушек. В решающем матче с преимуществом в 16 очков команда города Слободского одержала победу над соперницами из Ленинского района города Кирова. Третье место – у баскетболисток из Верхнекамского района.

Команды-победительницы регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ», проходившего при поддержке компании «Т Плюс», в марте отправятся на финал чемпионата Приволжского федерального округа, где поборются за право сыграть в Суперфинале.

Всего в региональном чемпионате в сезоне 2021-2022 гг. участвовали сборные команды из 24 районов и городов Кировской области. Самым ценным игроком (MVP) Регионального Финала среди юношей стал №11 Иван Власов из Оричевского района, среди девушек – №10 Виктория Ивакина из города Слободской.