В Фонде реформирования ЖКХ отметили работу Кировской области

Губернатор Игорь Васильев провёл рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константином Цициным.

По словам Цицина, в Кировской области успешно реализуется программа расселения домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Игорь Васильев отметил, что регион планирует завершить их расселение на 2 года раньше срока.

«Сейчас переселяются дома, признанные аварийными с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года. Программа была рассчитана на 2019-2025 годы. Но мы взяли на себя повышенные обязательства и готовы досрочно её завершить, и в 2023-м переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, а разу после этого приступить к реализации новой программы и расселять дома, которые были признаны аварийными после 2017 года», — рассказал он.

В Кировской области — 278 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017-го по 31 декабря 2020 года, Их площадь — 110,76 тыс. кв. м, здесь проживает 6030 человек.

В общей сложности в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, запланировано обеспечить новыми квартирами 7 191 человека в 27 муниципальных образований. Общая стоимость программных мероприятий с использованием средств Фонда — 4,45 млрд рублей.

Кроме того, на встрече обсудили перспективы совместной работы при проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах, в т.ч. с применением современных энергосберегающих технологий, а также реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.