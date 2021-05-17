В Ганино ищут абиссинского кота Тайсона

Хозяева обещают вознаграждение за возвращение домашнего любимца.

Породистый абиссинский кот пропал вчера вечером. Владельцы предполагают, что их любимец Тайсон случайно выбежал из квартиры на улице Центральной поселка Ганино.

Всех, кто видел абиссинца, просят сообщить по телефону 89160308774 Мария. За это обещают вознаграждение. К тому же кота очень ждут дома его маленькие хозяева, которые любят его и сильно переживают.

Добавим, представители этой древней породы отличаются своеобразным характером. Они несколько пугливы и боятся резких громких звуков. В то же время очень подвижны, заигравшись способны что-нибудь разбить или нанести себе вред, например, выпасть из окна. Владельцы отмечают, что абиссинцы — умные кошки, в которых сочетаются величественные повадки, любовь к хозяину и подвижность.

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Фото: vk.com/public161485215