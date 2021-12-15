В Ганино нашли труп кота и следы крупного зверя

Жительница поселка Ганино нашла в сенях своего дома обезглавленное тело соседского кота. Рядом с домом на снегу остались следы большого животного.

О случившемся женщина рассказала в соцсетях.

— По прибытии с работы домой обнаружила в своих сенях погром и соседского кота без головы. Проник какой-то хищник. Собака? Рысь? Недавно был пост, что рысь видели в Ганино (живу в том районе), — написала женщина в группе «Дари Добро» Совместная помощь бездомным животным».

Чуть позже женщина написала, что, судя по всему, виновницей кровавого переполоха. О хищнице местная жительница сообщила в экстренные службы.

— Это рысь, видела мельком, позвонила в экстренную службу. Обещали прислать полицию.

Напомним, несколько дней назад рядом с Ганино сняли на видео гуляющую рысь. Вполне возможно, что на кота напала именно она. Также в сентябре рысь, напавшую на кота, сняли на видео в районе парка Победы.

Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat