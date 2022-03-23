В Ганино пенсионер убил своего знакомого табуреткой

В поселке Ганино в черте Кирова пенсионер убил знакомого табуреткой.

Инцидент произошел 20 марта. В одной из квартир было найдено тело 59-летнего мужчины с травмами головы. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого установили быстро. Им оказался 68-летний знакомый убитого. Выяснилось, что мужчина пришел в гости к другу, чтобы отметить его день рождения.

После употребления алкоголя между хозяином и гостем произошел конфликт. В качестве аргумента в свою пользу гость использовал табуретку, ударив ей именинника по голове. Через некоторое время мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о его помещении под стражу. Ведется следствие.