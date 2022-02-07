В «Газели», которая направлялась в Кировскую область, нашли тела двух человек

Обстоятельства случившегося выясняются. Предположительно, причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.

В Удмуртской Республике на трассе найдены тела двух человек. Они находились в автомобиле «Газель». Подробности сообщили в Следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

Погибшим было по 36 лет. Они ехали в Кировскую область. Им необходимо было доставить коммерческий груз. 5 февраля мужчины остановились, чтобы поужинать в придорожном кафе.

На следующий день в полицию обратился владелец этого заведения. Он рассказал, что заметил «Газель», двигатель которой работает почти сутки. На место выехали правоохранители.

В машине были найдены погибшие. Первоначальный осмотр показал, что телесных повреждений нет. Зато в кабине стоял запах выхлопных газов. Предварительная версия — мужчины отравились этими газами. Проводится проверка. Тела направлены на экспертизу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото из открытых источников