В «Газели», которая направлялась в Кировскую область, нашли тела двух человек

Обстоятельства случившегося выясняются. Предположительно, причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.
В Удмуртской Республике на трассе найдены тела двух человек. Они находились в автомобиле «Газель». Подробности сообщили в Следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
Погибшим было по 36 лет. Они ехали в Кировскую область. Им необходимо было доставить коммерческий груз. 5 февраля мужчины остановились, чтобы поужинать в придорожном кафе.
На следующий день в полицию обратился владелец этого заведения. Он рассказал, что заметил «Газель», двигатель которой работает почти сутки. На место выехали правоохранители.
В машине были найдены погибшие. Первоначальный осмотр показал, что телесных повреждений нет. Зато в кабине стоял запах выхлопных газов. Предварительная версия — мужчины отравились этими газами. Проводится проверка. Тела направлены на экспертизу. Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото из открытых источников