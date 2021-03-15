В Герценке пройдет космическая библионочь

Мероприятия пройдут в стенах книжного храма, и на них нужно записаться заранее.

Учреждения культуры возвращаются к реальным встречам с кировчанами. Так, уже 24 апреля запланирована традиционная «Библионочь» в библиотеке Герцена.

Лейтмотив этого мероприятия – первый полет в космос человека. Потому все секции будут посвящены науке и технике. Сейчас сотрудники библиотеки формируют программу мероприятия. Поэтому приглашают к участию в нем творческие коллективы.

Кировчан же просят заранее принять решение о своем посещении библиотеки в этот день. Поскольку ограничительные меры сохранены, на все мероприятия ночи нужна будет предварительная запись. Записаться можно по телефону 761-723 или с помощью эл. почты zambibl@herzenlib.ru

Ранее мы писали, что в кировской библиотеке открылась выставка копий рисунков известных художников. Посетить ее можно совершенно бесплатно.