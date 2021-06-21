В Герценке пройдет презентация книги о кировском писателе Владимире Ситникове

Новое издание в серии «Почётные граждане Кировской области» посвящено Владимиру Ситникову, который в прошлом году отмечал 90-летний юбилей.

В пятницу, 25 июня, в 15 часов в стенах большого читального зала библиотеки имени Герцена запланировано представление книги «В. А. Ситников. Писатель. Журналист. Общественный деятель». Она вышла в серии «Почётные граждане Кировской области».

В книжном храме сообщили, что на это событие приглашены родные, коллеги, друзья и читатели Владимира Арсентьевича. Кроме тожественных праздничных слов запланированы любимые песни писателя. Присоединиться смогут все желающие по читательским билетам (с соблюдением всех санитарных мер предосторожности).

Добавим, Владимир Арсентьевич Ситников – член Кировского отделения «Союза писателей России», и реготделения «Союза журналистов Кировской области». Вот уже 21 года назад ему присвоено звание Почётного гражданина Кировской области. В прошлом году писатель отмечал свое 90 летие. К этой дате он подошел в хорошей творческой форме: В 2018 году был опубликован сборник его рассказов и повестей «Бабье лето в декабре», через год роман «Брусника созревает к осени». В прошлом году — издан его роман «Чёрный квадрат с махоньким просветом», а также переиздан сборник рассказов «Русская печь».

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