В ГИБДД рассказали, когда чаще всего сбивают пешеходов в Кировской области

В Госавтоинспекции рассказали, в какое время дня в Кировской области чаще всего случаются аварии с участием пешеходов.

В ведомстве отметили, что за 10 месяцев 2021 года в темное время суток произошло 40,6 процента ДТП с пешеходами. Причем практически все смертельные ДТП случаются именно вечером.

Самыми травмоопасными днями для кировских пешеходов являются пятница и суббота. В эти дни происходит большая часть «пешеходных» аварий. Однако смертельные происшествия чаще всего случаются во вторник и воскресенье.

Большинство погибших пешеходов – мужчины. Их количество в несколько раз превышает число насмерть сбитых женщин.

Чаще всего водители сбивают пешеходов в период с 17 до 19 часов и с 20 до 22 часов. В это время на дорогах области погибли 14 человек и пострадали 100. При этом в каждом втором ДТП водители просто не успели разглядеть пешехода, переходившего дорогу без светоотражающих элементов на одежде.

Осенью и зимой наступает время повышенной опасности. На улице темнеет рано, а дождь и снег еще ухудшают видимость. «Выйти из сумрака» пешеходам помогут световозвращающие элементы. Их видно с расстояния 300-400 метров.

Также пешеходам следует быть внимательнее и не выходить на дорогу, не убедившись в собственной безопасности.

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