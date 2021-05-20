В глубинке Кировской области сгорел большегруз

При этом пожар произошёл прямо на площадке для хранения древесины.

В Афанасьевском районе накануне произошло сразу несколько пожаров. При этом они случились буквально с разницей в десять минут. Сначала тушить пришлось возгорание около деревни Жарковы. Там кто-то поджёг отходы.

Через 10 минут огнеборцы отправились в деревню Трактовые. Очевидцы сообщили, что горит КамАЗ. Ситуацию осложняло то, что автомобиль стоит прямо на площадке для хранения древесины. Рядом находятся горы сухих брёвен. 8 пожарных боролись с огнём и смогли не допустить его распространение на древесину.

Однако кабина большегруза сгорела полностью. Как уточнили в администрации Афанасьевского района, пострадал моторный отсек, передние колёса. Проводится проверка.

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Фото: afanasyevo.ru