В горадминистрации прокомментировали закрытие проезда к ТЦ «Макси» на Московской

В Кирове проезд в ТЦ «Макси» со стороны улицы Московской загородили бетонными блоками. Это произошло перед майскими праздниками.

Об изменениях правил проезда сообщили в ГИБДД 7 мая. В тот же день блоки сначала убрали, а затем снова вернули на место.

В первый рабочий день новые правила движения на перекрестке улиц Московской и Ердякова прокомментировали в кировской мэрии. Как объяснили в отделе транспорта, проезд был закрыт в связи с участившимися авариями и нарушениями ПДД. Решение принимали в горадминистрации.

— Въезд на парковку ТЦ «Макси» перекрыт бетонными блоками, на которых установлены указатели со светоотражающими элементами. Также, согласно новой схеме дорожного движения. на перекрестке установлены знаки, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время проехать на стоянку ТЦ «Макси» можно с улицы Солнечной. Выехать можно Солнечной и с Московской.