В горбольнице №2 в Нововятске сменился главный врач

Новым главным врачом Кировской городской больницы №2 в Нововятске стала Наталья Шулятьева. Об этом сообщили в областном минздраве.

Нового руководителя представил коллективу больницы 11 апреля министр здравоохранения Андрей Черняев. Ранее Наталья Шулятьева была заместителем главврача в горбольнице №9.

Глава минздрава подчеркнул, что назначение нового главного врача – «продуманное решение». Опытный организатор и компетентный врач, Наталья Васильевна продолжит развитие кировской медицины на более высоком посту.

Напомним, что ранее нововятскую больницу возглавляла Ирина Морозова. Осенью прошлого года она стала вице-спикером ОЗС. До настоящего времени и.о. главврача была Елена Гертье. Теперь она назначена на должность замглавврача горбольницы №9.

Наталья Васильевна Шулятьева окончила КГМА в 2004 году. За время работы была не раз отмечена почетными грамотами за участие в реализации социальных проектов. А ее проект «Будь здоровым! Будь счастливым!» в 2022 году вышел в финал Всероссийского конкурса лучших женских инициатив по продвижению ценностей здоровьесбережения и был отмечен в Совфеде РФ.