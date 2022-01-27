В городе Кирове меняется порядок работы взрослых поликлиник

Сегодня по этому поводу в правительстве Кировской области состоялась пресс-конференция.

Участие в ней приняли первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев, заместитель министра Екатерина Видякина, руководитель Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко и главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова.

Как сообщил Дмитрий Курдюмов, сегодня зафиксировано максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения COVID-19 – 649. Для сравнения ровно год назад эта цифра была 190. Рост составил более чем в три раза.

– Мы ожидали такое развитие эпидемической ситуации и подготовились, – рассказал он. – За прошедший вторник только в областном центре докторами поликлиник было выполнено почти 4000 вызовов на дом к пациентам с симптомами ОРВИ и признаками COVID-19, из них 2052 вызова к детям. По нашим данным с каждым днем количество вызовов на дом к жителям Кировской области растет. При этом под наблюдением в условиях домашнего карантина находится более 15300 человек, из которых более 6400 дети.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России приняты дополнительные решения, направленные на организацию эффективной деятельности амбулаторно-поликлинического звена, усилению колл-центров, номера 122, работы скорой медицинской помощи. С 28 января министерством здравоохранения Кировской области принято решение об изменении схемы работы взрослых поликлиник областного центра.

– Внимательно следим за работой коллег в других регионах и учитываем их опыт, видим, что там также принимаются меры по расширению возможностей приема пациентов с жалобами и температурой, которые приходят на прием в поликлиники. С учетом возросшей потребности максимально развели потоки пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ и пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями принято решение о перепрофилировании работы ряда поликлиник г. Кирова. Большинство из них будут оказывать медицинскую помощь только пациентам с ОРВИ и COVID-19, – сообщил Дмитрий Курдюмов. – Такой опыт у нас уже есть. В 2020 году на базе поликлиники №3 ККДЦ была организована работа амбулаторного ковидного центра. Сейчас в связи с ростом числе заболевших такие центры появятся в каждой медицинской организации. Еще раз напомню, что речь идет только о взрослых поликлиниках Кирова.

Стационары продолжат работать в плановом режиме. Изменения не затронут и работу медорганизаций в районах области, а также детского диагностического центра г. Кирова. Они продолжают работать в прежнем режиме с разделением потоков пациентов, выделением «здоровых» зон, плановых приемов, кабинетов неотложной помощи.

Специалисты перепрофилированных поликлиник будут осуществлять первичный осмотр пациентов с симптомами ОРВИ и установленным диагнозом COVID-19, назначение лабораторных и рентгенологических исследований, выписку лекарств, динамическое наблюдение пациентов. Остальные структурные подразделения будут оказывать неотложную помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Здесь же продолжится прием узких специалистов, будут работать пункты вакцинации, процедурные кабинеты, осуществляться выписка льготных рецептов. На период сложной эпидемиологической ситуации приостановлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Пациенты, ранее записанные на плановый прием, будут проинформированы об изменении приема сотрудниками медицинских организаций.

Заместитель министра Екатерина Видякина рассказала о новой схеме маршрутизации пациентов. Так, из девяти поликлиник Кировского клинико-диагностического центра перепрофилируются для пациентов с COVID-19 и ОРВИ: поликлиника №2 (ул. Производственная, 6), поликлиника №3 (ул. Молодой Гвардии, 98), поликлиника №4 (ул. Дзержинского, 38), поликлиника №6 (ул. Красноармейская, 30б), корпус поликлиники №7 (ул. К.Маркса, 47), поликлиника №8 (ул. Попова, 10б), поликлиника №9 (ул. Верхосунская, 19). Граждане без респираторных жалоб для получения экстренной и неотложной помощи с территорий обслуживания этих поликлиник будут обращаться в так называемые «чистые» поликлиники: №1 (ул. Циолковского, 18), №5 (ул. Московская, 6) и один из корпусов поликлиники №7 (ул. К.Маркса, 47). Аналогичные преобразования будут и в других взрослых медицинских организациях первичного звена г. Кирова.

Как дополнил министр Андрей Черняев, для оказания помощи пациентам с COVID-19, принят ряд дополнительных оперативных мер. Так, усилена работа информационно-справочной службы 122. Здесь гражданам расскажут, куда необходимо обращаться в той или иной ситуации, а также сориентируют в какой временной промежуток лучше обратиться в поликлинику, чтобы не увеличивать очередь на приеме. Увеличено количество бригад неотложной помощи. Они работают при всех медицинских организациях с 8.00 до 22.00, в том числе в выходные дни.

– Только за последние сутки ими принято 1883 вызова. Увеличено количество диспетчеров по приему вызовов и операторов call-центров при поликлиниках. Зафиксирован рост числа звонков почти на 40%. Дважды в сутки мониторится наличие необходимого коечного фонда для инфекционных пациентов, – сообщил Андрей Черняев. – Число госпитализаций также растет, но не в такой динамике, как было в предыдущие периоды подъема заболеваемости.

В завершении пресс-конференции Дмитрий Курдюмов отметил, что нагрузка на систему здравоохранения легла колоссальная:

– К сожалению, врачи тоже болеют, что еще больше увеличивает нагрузку на оставшихся коллег. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все медицинское сообщество за самоотверженный труд, за стремление оказать своевременную и качественную медицинскую помощь всем нуждающимся, часто не считаясь со своим личным временем.

Напомним, что в условиях роста заболеваемости ОРВИ и распространения нового штамма коронавируса «омикрон» губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил максимально усилить амбулаторное звено. Кроме того, по предложению главы региона правительством Российской Федерации принято решение о выделении субъектам РФ дополнительных средств для обеспечения лекарствами амбулаторных больных.