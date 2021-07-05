В Госдуме предложили компенсировать расходы граждан за ЖКХ из госбюджета

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Он считает необходимым сократить для россиян стоимость услуг ЖКХ. Причем реализовать это он предлагает за счет госбюджета. Таким образом Правительство самостоятельно будет фиксировать выпадающие доходы энергетиков, уточнил Ионин. Об этом сообщает портал «Народные новости».

По мнению депутата, есть два варианта упростить меры соцподдержки: сократить тарифы через региональные власти или ввести прямую компенсацию гражданам от государства, заметил депутат в беседе с URA.RU.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области на 30% увеличились темпы жилищного строительства.