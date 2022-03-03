В Госдуму внесен пакет законопроектов по поддержке граждан и бизнеса

Российское правительство готовит пакет мер по поддержке граждан и предпринимателей в условиях санкций. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В помощь населению и бизнес-сообществу был разработан ряд инициатив. Тексты проектов опубликованы 3 марта в электронной базе Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке к одному из документов, проект был разработан для защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Законопроект касается регулирования занятости населения, обеспечения россиян лекарствами, в том числе из-за рубежа, защиты студентов, исключенных из заграничных вузов, а также поддержки экономического сектора. Последнее предусматривает, в частности, списание неустоек и отмену плановых проверок юрлиц до конца года.

Также законопроект устанавливает кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Одновременно правительство получает дополнительные полномочия по госконтролю в ряде сфер.