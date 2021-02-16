В Госсовете обсудят социальные модели в образовании

Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам улучшения качества и доступности социальных услуг, в котором принял участие кировский губернатор. Организатором мероприятия стало Агентство стратегических инициатив.

Федеральный центр компетенций и рабочая группа Госсовета разработали единые целевые модели по решению конкретных социальных ситуаций в различных сферах. Они были апробированы в 38 регионах страны. Разработчики полагают, что эти модели могут быть применены для повышения удовлетворенности граждан в различных жизненных ситуациях.

Кировский губернатор выразил готовность рассмотреть данные модели с целью их возможного применения. Как подчеркнул Игорь Васильев, у каждого региона своя специфика социальной работы. В качестве примера губернатор привел электронную запись в детсады, которой могут воспользоваться жители области.

— В Кировской области проблема решена. А где-то этот самый первый этап — запись — уже вызывает проблемы и негатив, — отметил глава региона.

По этой причине единая модель для улучшения удовлетворенности граждан в сфере образования вряд ли будет одинаково работать во всех регионах, отметил губернатор. Однако область готова ознакомиться с предложенными нововведениями, сказал он.

Первое рабочее заседание комиссии Госсовета по образованию под председательством Игоря Васильева состоится 18 февраля. По словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, на обсуждение будут вынесены вопросы воспитания, а также дистанционного образования школьников. Также будет поднята тема школы полного дня.

Ранее мы писали, что губернатор Кировской области выступил на Госсовете и рассказал о программе ремонта мостов.