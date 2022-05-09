В Херсоне впервые прошёл Бессмертный полк

Сегодня в освобождённом Херсоне состоялось шествие Бессмертного полка. Перед его началом с песнями военных лет выступили местные артисты. От этом сообщает РИА Новости.

Сотни жителей прошли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны — по аллее Славы к Вечному огню, возложили цветы. Многие были с семьями, с детьми.

Участники шествия говорили, общаясь со СМИ, о том, что считают себя советскими гражданами, поскольку работали, жили и живут на советской земле.