В инфекционных госпиталях растёт количество молодых жителей Кировской области

Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба.

Его провел глава региона Игорь Васильев. Последнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции доложил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

На сегодняшний день около 11 тысяч жителей региона болеют COVID-19. Количество заболевших растёт. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению среди пациентов людей молодого возраста.

— Из привитых в реанимацию попал только один пациент. Сейчас мы видим, что возраст госпитализированных снижается. Зафиксированы летальные случаи среди жителей от 27 до 40 лет, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Увеличивается количество тяжёлых пациентов, у которых большое поражение лёгких. Поэтому на особом контроле сейчас обеспечение больниц медицинским кислородом.

Зашла речь и о прививочной кампании. К ней подключились все областные медицинские учреждения региона. Всего развёрнуто 80 стационарных прививочных пунктов и около 40 мобильных.

Глава региона отметил, что системе здравоохранения сейчас тяжело, но медики справляются с нагрузкой. Врачи работают в усиленном режиме. Губернатор ещё раз призвал жителей ответственно подойти к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих.

Ранее Игорь Васильев рассказал о том, как он перенёс прививку от COVID-19.

Фото: vk.com/medkirovru