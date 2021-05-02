В «Инстаграме» МИД России появился пост, посвященный Григорию Булатову

1 мая на официальной странице в «Инстаграме» Министерства иностранных дел РФ был опубликован пост, посвященный знаменосцу Победы из Кировской области Григорию Булатову.

Публикация посвящена кульминационному моменту Великой Отечественной войны, когда в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года красноармейцы Егоров, Кантария и Берест водрузили на крыше Рейхстага штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Он стал Знаменем Победы и первым советским знаменем, которое удержалось над зданием.

Но были еще 3 флага, и самый первый из них установили совсем юные бойцы Рахимжан Кошкарбаев и уроженец Слободского Григорий Булатов. Эти знамена были уничтожены в результате ночного артобстрела.

— Стоит отметить, что Кошкарбаев вместе с Булатовым ЦЕЛЫХ 7 ЧАСОВ ползли под обстрелами несколько сотен метров до Рейхстага, а затем первыми установили красное знамя (всего же было установлено 20 знамен), а звание Героев СССР им так и не дали…, — написал в комментариях пользователь с ником sanzhar_salmenov. — Важно не звание Героя, важно то, что мы помним, — ответил другой подписчик аккаунта.

Ранее мы писали, что в Туле открыли памятник, на котором появилось фото Григория Булатова.

Фото: www.instagram.com/mid.rus