В интернете могут ввести маркировку позитивного контента

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила маркировать позитивный контент в интернете. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

По словам Анны Кузнецовой, маркировка сделает позитивные тексты и видео более заметными для своих адресатов – детей. Они будут кликать на него чаще и «выбирать добро», что полностью соответствует задачам родителей и педагогов.

— Задача педагогов и родителей — делать так, чтобы дети кликали на добро, выбирали добрые замечательные ресурсы, — сказала омбудсмен на церемонии подписания добровольных обязательств по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему.

Анна Кузнецова предложила создать отдельную схему продвижения детского контента. Она должна быть яркой и выделяющейся, подобно контекстной рекламе.

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