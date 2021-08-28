В историческом здании гимназии города Слободского сделают капремонт

В здании Женской гимназии, построенном в 1862 году, приведут в порядок системы отопления, водоотведения и канализации. Отремонтируют кровлю и фасад. Будут полностью заменены окна и двери. Также обновят системы освещения, автоматической системы пожарной сигнализации. Об этом рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев депутату Госдумы Евгению Ревенко, с которым посетил гимназию города Слободского.

Старейшее образовательное учреждение имеет богатую историю и традиции. Оно является участником культурно-образовательных программ, включающих обучение российских школьников за рубежом и обучение иностранных учащихся в гимназии.

В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт здания. Скоро школа преобразится.

– Мы уже сообщили в Министерство Просвещения РФ о необходимости капитального ремонта исторического здания. Отмечу, что в гимназии в новом учебном году будут обучаться 586 человек. Радует, что в скором времени начнется масштабное преобразование, которое подарит ребятам и педагогам не только уютное пространство, но и современное оборудование, которое в сегодняшних реалиях просто необходимо школам, – сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, глава государства Владимир Путин сообщил, что в России в программу капремонта до 2026 года включены 7300 школ, большая часть из них находится в малых городах и селах. Причем, в ближайшие два года будут отремонтированы 3 тысячи школ. В Кировской области в рамках программы капремонта до 2026 года обновятся абсолютно все сельские школы, отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев при выступлении на Госсовете. Первые 17 объектов будут сданы уже в сентябре 2022 года.