В исторической части Кирова появился новый «арт-объект»

По словам жителей, это вовсе не произведение искусства.

Горожане, которые часто проходят в районе пересечения улиц Герцена и Карла Либкнехта, постоянно видят старый УАЗ.

Он припаркован прямо у библиотеки. Герценка за последнее время сильно преобразилась. Здание выглядит элегантно, территория рядом благоустроена. А соседство со старой машиной портит вид.

По словам кировчан, этот автомобиль можно назвать «арт-объектом», но только в кавычках. У УАЗа выбита часть стёкол, он разрисован, разбит, пробивается ржавчина.

Иногда местные жители видят подростков, которые ползают по брошенному транспорту. Но найти хозяина никто не может.

После публикации в группе «Злой кировчанин» под постом некоторые пользователи написали, что с удовольствием бы приобрели этот «раритет».

Фото: culture.ru и kirovpravda.ru