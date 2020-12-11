В исторической части Кирова появился новый «арт-объект»

По словам жителей, это вовсе не произведение искусства.
Горожане, которые часто проходят в районе пересечения улиц Герцена и Карла Либкнехта, постоянно видят старый УАЗ.
Он припаркован прямо у библиотеки. Герценка за последнее время сильно преобразилась. Здание выглядит элегантно, территория рядом благоустроена. А соседство со старой машиной портит вид.
По словам кировчан, этот автомобиль можно назвать «арт-объектом», но только в кавычках. У УАЗа выбита часть стёкол, он разрисован, разбит, пробивается ржавчина.
Иногда местные жители видят подростков, которые ползают по брошенному транспорту. Но найти хозяина никто не может.
После публикации в группе «Злой кировчанин» под постом некоторые пользователи написали, что с удовольствием бы приобрели этот «раритет».
Фото: culture.ru и kirovpravda.ru