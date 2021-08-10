В июле потребительские цены выросли в Кировской области на 0,7%

В июле в Кировской области цены на товары и услуги выросли в среднем на 0,7%. С начала года — на 5%.

Такие данные приводит Кировстат.

Из продовольственных товаров за месяц серьёзнее всего подорожали капуста (+42,5%), живая и охлаждённая рыба (+15,2%), морковь (+13%) и апельсины (+4,2%).

В то же время подешевели свёкла (-23%), огурцы (-21,7%) и помидоры (-14,4%).

Значительно дороже стали строительные материалы: древесностружечные плиты (+17,4%), еврошифер (+9%), рубероид (+8%). Кроме того, Кировстат фиксирует рост цен на дрова — на 7,6%.

В июле жители области стали больше платить за услуги ЖКХ. Электроэнергия, холодное водоснабжение и водоотведение в среднем подорожали на 4,2%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 4%, горячее водоснабжение — на 3,6%, отопление — на 3,3%, газоснабжение — на 3,2%.

Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 5,2%.