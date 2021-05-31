В июне кировчане будут отдыхать 3 дня подряд

12 июня жители всей страны отметят День России. В 2021 году этот праздник выпадает на субботу. Поэтому россиянам предоставили дополнительный выходной в рабочий день. Он придется на понедельник, 14 июня.

Таким образом, кировчане, как и жители других регионов России, получат 3 выходных подряд: 12, 13 и 14 июня. Те же, кто работает в режиме шестидневной недели, будут отдыхать 13 и 14 июня.

Также, по трудовому законодательству, последний рабочий день перед праздником будет сокращенным. Таким образом, 11 июня все трудящиеся будут работать на 1 час меньше.

Следующие длинные выходные ждут кировчан только в ноябре, с 4 по 7 число.