В избирком Кировской области рекомендовали Финченко и Моторина

Центризбирком РФ объявил об истечении полномочий 55 региональных избирательных комиссий, включая кировскую. Действующий председатель облизбиркома Алексей Круглов покинет свою должность 13 декабря.
— В этом году истекает срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов. Сегодня мы предлагаем кандидатуры в состав двадцати из них. Большинство из кандидатов уже работали в этих избирательных комиссиях, их профессионализм не вызывает сомнений, — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
В новый состав избирательной комиссии рекомендованы руководитель администрации губернатора и правительства Максим Финченко и действующий зампред комиссии Владимир Моторин. Постановления российской ЦИК направлены законодательным органам государственной власти и главам указанных регионов. Нового главу облизбиркома выберут 7 членов комиссии от исполнительной и 7 от законодательной власти.
Ранее Центризбирком пообещал судиться с авторами выборных фейков.