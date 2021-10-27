В избирком Кировской области рекомендовали Финченко и Моторина

Центризбирком РФ объявил об истечении полномочий 55 региональных избирательных комиссий, включая кировскую. Действующий председатель облизбиркома Алексей Круглов покинет свою должность 13 декабря.

— В этом году истекает срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов. Сегодня мы предлагаем кандидатуры в состав двадцати из них. Большинство из кандидатов уже работали в этих избирательных комиссиях, их профессионализм не вызывает сомнений, — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.