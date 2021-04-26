В Ижевске стартовал новый сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

23 апреля в Ижевске в Государственном национальном театре состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале Культура.рф.

Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в 6 номинациях. Были отмечены призеры конкурса афиш, а также состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики «Абрикосовый сад». Его постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но и отмечена в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

— Фестиваль «Театральное Приволжье» стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех участников за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции. Благодарю также зрителей и всё театральное сообщество округа за интерес и всестороннюю поддержку и руководителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые очень активно включились и отнеслись к этому мероприятию. Приятно, что с каждым годом растет количество участников, особенно среди совсем юных актёров из разных регионов, все больше возникает театральных коллективов на уровне школ и других учебных заведений. Если вы, ребята, станете профессиональными актерами и свяжете жизнь с театром, то, конечно, это будет очень здорово. Если выберите другую профессию, я уверен, участие в фестивале даст вам многое в жизни, — сказал Игорь Комаров.

В сезоне 2020/2021 годов участие в фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. Количество актеров, принявших участие в конкурсных постановках – около 5 000 человек.

Победителей в номинациях «Лучший детский спектакль» и «Лучший детский спектакль о Великой Отечественной войне», наградил Александр Бречалов.

— Благодарим Игоря Анатольевича за инициативу, которая родилась в 2019 году, в год театра, и успешно развивается. Для нас большая честь проводить церемонию награждения окружного фестиваля. Мы предлагаем сделать Удмуртию постоянной площадкой проведения «Театрального Приволжья», — сказал он.

Игорь Комаров поддержал эту инициативу.

— Мы обсуждали, как развивать фестиваль дальше. Ощущая мощную поддержку участников фестиваля, руководства республики, культурной и театральной общественности, мы решили, что у фестиваля «Театральное Приволжье» должен быть свой дом, и этим домом должна стать Удмуртия.

Полномочный представитель президента наградил молодых актеров в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший молодежный спектакль о Великой Отечественной войне».

Игорь Комаров также отметил, что фестиваль выйдет на новый этап развития:.

— В этом году спектакли победителей в детской и молодёжной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Также мы будем привлекать новых участников, поддерживать новые формы творческой деятельности ребят. В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате ВКС, — сказал он.

Для справки

Фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Год театра в России.

Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

Кировская область одержала уверенную победу в конкурсе проекта на лучшую разработку афиши и плаката в детской и молодежной категориях, заняв две верхних позиции на пьедестале и одну вторую.

I место в детской категории заняла Софья Подгурская, воспитанница изостудии «Юный художник» Детско-юношеского центра Октябрьского района г. Кирова.

II место в детской категории заняла Ульяна Шиянова, студентка Вятского художественного училища им. А.А. Рылова.

I место в молодежной категории заняла Полина Тарасова, студентка Вятского художественного училища им. А.А. Рылова.

Справочно:

Лауреатами фестиваля сезона 2020/2021 годов стали:

«Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Чувашская Республика, Театр «Абрикосовый сад», спектакль «Страна слепых»;

2 место – Республика Марий Эл, спектакль «У войны не женское лицо», Народный ТЮЗ «Маска» (Медведево);

3 место – Республика Башкортостан, спектакль «Алинур», Молодежный театр-студия «Браво» (Белебей).

«Лучший детский спектакль»:

1 место – Самарская область, спектакль «Шинель», Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек»;

2 место – Пензенская область, спектакль «Будь здоров, школяр!», Образцовый учебный театр «УТРО»;

3 место – Чувашская Республика, спектакль «Оскар и розовая Дама», Театральный коллектив «Станиславский.com» .

Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты».

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование».