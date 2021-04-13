У 50-летней канализации на Ленина оторвался тромб

МУП «Водоканал» проводит замену труб у дома №73 на улице Ленина.

На днях в центральную диспетчерскую службу поступило сообщение о закупорке канализации. На место происшествия выехала ремонтная бригада.

При проверке информация подтвердилась. Было проведено обследование участка, которое выявило перелом трубы.

В данный момент у дома идут работы, в ходе которых 14-метровая чугунная труба, проложенная еще в 70-е годы прошлого века, будет заменена на современную полипропиленовую. Последняя может прослужить более 50 лет.

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Фото: vk.com/vodokanal43