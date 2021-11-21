В Каринторфе хотят возродить катание на коньках

Кирово-чепецкая спортшкола «Олимпия» передала юным жителям Каринторфа коньки.

Этот спортинвентарь, конечно не новый: невостребованные во время тренировок и списанные коньки, но при желании они способны еще послужить добрую службу.

Коробку с коньками оставили в одном из магазинов Каринторфа. Все желающие смогут выбрать себе стальные полозья для катания по льду и привести их в порядок.

Однако, как сообщает портал Чепецк.РУ, в этом поселке несколько лет, нет ни одной ледовой коробки. Вернуть традицию заливать катков — одна из идей актива микрорайона. Сейчас для этого ищут спонсоров. Но и местные жители без дела не сидят: в субботу укатали снежный покров машиной, проложили фанерки по всему периметру коробки.

Ранее мы сообщали, что в Слободском готовят открыть каток к концу ноября.

Фото: karintorf