В Каринторфе обокрали музей железной дороги

Местный житель обокрал музей железной дороги в Каринторфе. Кражу удалось раскрыть.

Происшествие случилось на днях. Представители музея обратились в полицию с заявлением о том, что кто-то забрался в подсобку и вынес оттуда инструменты для обслуживания узкоколейной железной дороги. Пропали домкраты, ломы, молотки, уровни, стрелочные тяги, мотыги и ведро. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто неожиданно легко. Рядом с подсобкой оперативники обнаружили свежие следы. Пойдя по ним, полицейские пришли к гаражу, где и было спрятано украденное.

Владельцем гаража и подозреваемым оказался 58-летний местный житель. Мужчину задержали, а похищенное изъяли и вернули владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: vk.com/railwaymuseum