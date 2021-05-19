В Каринторфе отремонтировали ретротепловоз

В музее железной дороги сообщили, что после долгого ремонта сотрудникам удалось запустить тепловоз ТУ2-189. Ретромашина с танковым двигателем поехала самостоятельно.

— Рокот двигателя 1Д12 — такие устанавливались на танках Т-34 — не оставит никого равнодушным, — говорится в группе музея. — Очень круто, спасибо вам, что восстанавливаете историю, — написал участник сообщества в комментариях.

Тепловоз ТУ2-189, выпущенный в 1958 году на Калужском заводе, прибыл в Кировскую область из Челябинска. Там он курсировал по детской железной дороге, после чего был списан и разграблен. 3 года назад его выкупил музей железной дороги и занимается реставрацией на средства президентского гранта.

Работы по реконструкции еще не завершены. Как предполагают в музее, на ремонт понадобится еще несколько месяцев. Однако увидеть тепловоз можно в депо в дни работы музея.

Напомним, что в музее железной дороги также есть открытый вагон, в котором можно прокатиться по узкоколейке.

Фото: vk.com/railwaymuseum