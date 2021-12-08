В Каринторфе поселилась лиса

В заречной части Кирово-Чепецка завелась лиса. О рыжей гостье из леса рассказали местные жители в сообществе «Каринторф».

Как сообщается в группе, лису заметили около двух недель назад. С тех пор хищницу видели в разных частях микрорайона. Животное питается отходами из мусорных баков и бегает по дорогам, рискуя угодить под колеса.

«Я пару недель назад у очистных ее встретила», «К нам сегодня у красного выскочила», — поделились подписчики сообщества.

Хищница не боится людей, что довольно необычно для лисы. Жители микрорайона опасаются, что животное может оказаться бешеным.

Ранее мы писали, что в Кировской области рыбак накормил выдру рыбой и снял это на видео.

Фото: vk.com/karintorf