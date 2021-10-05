В Каринторфе снова закрыли проезд по мосту через Чепцу

В Каринторфе снова запретили проезд по наплавному мосту через реку Чепцу. Движение было закрыто для грузовых машин с массой более 3,5 тонны.

Об ограничении проезда сообщили 5 октября в чепецкой горадминистрации. Согласно постановлению, оно было введено с 4 октября из-за падения уровня воды в Чепце. На подъездах к мосту уже установлены соответствующие дорожные знаки.

Отметим, что летом мост уже закрывали для всех автомобилей. Проезд был запрещен почти 1,5 месяца. По этому поводу жители Каринторфа, отрезанные от райцентра, обратились в прокуратуру.

В сентябре портал Чепецк.ру опубликовал в своем телеграм-канале ответ ведомства. Как следовало из поста, оснований «городить баррикады» у Чепцы у властей не было. По заключению проектной организации проезд по мосту возможен даже при низком уровне воды.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk