В Кильмези перевернулась «семерка»: два человека погибли

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Ровно посередине пути между деревнями Дамаскино и Кокуевка Кильмезского района накануне произошла авария. Неподалеку от речки большой Арек 62-летний водитель старенькой «семерки» слишком разогнался на скользкой дороге и, не справившись с управлением, съехал в овраг.

Машина остановилась после столкновения с сосной. Кузов автомобиля погнулся с водительской стороны, лобовое стекло вылетело, но главное – трагедия унесла жизни водителя и его 68-летней пассажирки.

Напомним, на этой неделе в ДТП при схожих обстоятельствах в один день погибли два пенсионера.

Фото: ГИБДД по Кировской области