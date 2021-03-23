В Кильмезском районе появится новая поликлиника

23 марта в рамках проекта «В центре внимания – район» глава региона побывал в Кильмезском районе. Губернатор встретился с местными жителями, посетил цех по производству молочной продукции местного кооператива и дом детского творчества. А также побывал в ФАПе в деревне Рыбная Ватага.

Фельдшерско-акушерский пункт был построен в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по быстровозводимой технологии. Однако на качестве это не отразилось – по словам главврача Кильмезской ЦРБ Анна Хомы, оснащение ФАПа соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи.

За ФАПом в Рыбной Ватаге закреплены 526 человек. Помощь им оказывают 2 фельдшера. По графику в ФАП выезжает врач общей практики и узкие специалисты. Кроме того, в село организуются выезды мобильных медицинских комплексов. Так, на минувшей неделе в Рыбной Ватаге работал передвижной флюорограф, обследование на котором прошли более 100 человек, а 25 марта в деревню приедет передвижной маммограф.

По словам фельдшера Дины Мосоловой, работать здесь – одно удовольствие.

– В Рыбной Ватаге я работаю уже 9 лет, общий стаж – 40 лет. Прежнее здание было холодным, а здесь у нас тепло, светло, чисто, уютно. Для работы есть все необходимое, созданы отличные условия для работы. К зданию подведены коммуникации, есть горячая и холодная вода, – поделилась фельдшер.

Довольны и местные жители. Им нравится и новое современное здание, и медики-профессионалы.

– Прежнее здание было очень старым, лет 50 ему, наверное. Новое здание современное. Есть интернет. Люди все довольны. А какие медицинские работники у нас отличные! Никогда в помощи не откажут, придут в любое время дня и ночи, – рассказал житель деревни Рыбная Ватага Владимир Пятышин.

Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, до 2025 года в Кильмезскую ЦРБ будет закуплено 47 единиц нового оборудования и транспорт – 7 машин для выезда медработников и доставки пациентов в медицинские организации. Также запланировано строительство 12 объектов здравоохранения.

— В текущем году будет построен ФАП в деревне Надежда. Кроме того, в 2023 году запланировано строительство поликлиники в пгт Кильмезь, — сказал Дмитрий Курдюмов.

Новая поликлиника появится на территории больничного городка. Это будет двухэтажное здание, где также разместится детская консультация. Сама ЦРБ в настоящее время укомплектована практически всеми специалистами, за исключением врача-отоларинголога и фтизиатра. На курсах в Кировском ГМУ учатся 10 студентов-целевиков, которые также будут работать в ЦРБ.