В Кильмезском районе предприниматель вырубил лес на 11 млн рублей

Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, который вырубил лес в Кильмезском районе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, в середине 2021 года бизнесмен незаконно вырубил большую площадь леса. Сумма причиненного ущерба составила более 11 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером.

По факту незаконной рубки лесных насаждений было возбуждено уголовное дело. Предприниматель полностью признал свою вину и до суда возместил 1 миллион рублей из суммы ущерба.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 года лишения свободы. Приговор был смягчен до условного из-за наличия смягчающих обстоятельств: наличия несовершеннолетнего ребенка у мужчины.

Однако предпринимателя лишили права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года. Кроме этого, бизнесмену придется выплатить 350 тысяч штрафа и компенсировать материальный ущерб. На машину, землю и технику, принадлежащую мужчине, наложено взыскание.