В Кильмезском районе с арендатора взыскали 1,2 млн рублей за вырубленный лес

В Кильмезском районе с арендатора лесного участка взыскали деньги за переруб леса. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Было установлено, что на участке в Рыбно-Ватажском лесничестве, арендованном ООО ХК «Кильмезьлес», незаконно вырублен лес. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Проверка показала, что переруб был допущен из-за отсутствия контроля за работами со стороны арендатора. Прокуратура направила в суд иск с требованием возместить причиненный ущерб.

Суд признал требования законными и взыскал с арендатора требуемую сумму. Также было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в крупном размере.