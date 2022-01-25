В Кильмезском районе спасли от огня жилой дом

В деревне Пестерево Кильмезского района пожарные отстояли от огня частный дом.

Возгорание в хозпостройке у дома произошло на днях. По тревоге были подняты сотрудники МЧС из Кильмези и ближайшая пожарная команда Моторского сельского поселения.

К моменту прибытия пожарных горела крыша сарая, где находился сеновал. Огонь приближался к дому. Но благодаря грамотным действия пожарных распространение пламени удалось сдержать до приезда спасателей из Кильмези.

Через некоторое время пожар был потушен. Сгорели только крыша сарая, сено и перекрытия хлева. Во время происшествия никто не погиб. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее мы писали, что из-за аварийного планшета произошел пожар в квартире.