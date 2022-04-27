В кинотеатрах России неофициально «крутят» западные фильмы

Российские кинотеатры запустили неофициальные показы зарубежных фильмов. Об этом сообщает ФАН.

Из-за санкций в России были отменены премьеры ряда западных кинокартин. В частности, фанаты так и не дождались официального показа «Бэтмена» и мультфильма Disney и Pixar «Я краснею».

Эти фильмы неофициально показали в ряде городов страны: в Москве, Иваново, Екатеринбурге и других. В планах – трансляция других отмененных картин: «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».

Напомним, что из-за санкций ряд зарубежных студий приостановили поставку своих фильмов в РФ. Речь идет о работах The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Warner Bros. Последняя компания отменила показ «Бэтмена» за день до премьеры.